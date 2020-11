Zenit - Lazio, Petersburg Arena a porte aperte: ci saranno 16.000 spettatori

A differenza della Lazio, che contro il Borussia Dortmund in casa ha giocato con l'Olimpico deserto, lo Zenit, nella sfida di Champions contro i biancocelesti di mercoledì, potranno contare sul calore del proprio pubblico. Come si legge sul Corriere dello Sport, il governo russo, nel rispetto delle norme anti-Covid, ha concesso il 30% massimo di spettatori rispetto alla capienza dello stadio. Così la squadra allenata da Semak vedrà la Petersburg Arena con 16.000 tifosi pronti a infuocare l'ambiente, solito a temperature molto rigide. Questo potrebbe essere un altro gradino da superare per i giocatori laziali, che si aggiunge al lungo viaggio da affrontare, al clima freddo, e alla pressione europea, ma sicuramente i ragazzi di Inzaghi non si faranno intimorire.