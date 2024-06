Zoff non ha dubbi e coinvolge un ex Lazio: "Era lui il migliore in Italia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In un'intervista rilasciata a El Deportivo, Dino Zoff ha avuto modo di parlare anche di uno storico ex Lazio. Si tratta di Marcelo Salas, secondo lui il miglior calciatore cileno che abbia mai giocato in Serie A. Sul "Matador" giungono tanti complimenti da parte dell'ex allenatore: "Il miglior cileno che ho visto in Italia è Salas. Un grande campione, che non ebbe alcun problema a trionfare immediatamente nel nostro calcio. Da parte mia ha anche una stima particolare, perché io ero alla Lazio quando siamo andati a cercarlo. Un attaccante molto bravo".

