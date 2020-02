Calcio a 5, lo scandalo ‘Calcettopoli’: sesso in cambio di info riservate

Bufera al vertice del calcio a 5 italiano. Nella giornata di ieri è stato diffuso l'audio di una telefonata dello scorso luglio, in cui il presidente della Divisione Andrea Montemurro fornisce informazioni riservate sull'esclusione di una società di Serie A al patron del Latina Gianluca La Starza, che gli promette di sdebitarsi mettendogli a disposizione un'amica. "Fai l'estate e poi ti faccio quel regalo: carina, carina, quando la vedi mi dirai". Queste le parole utilizzate dal numero uno del Latina e riportate nella rassegna stampa di Radiosei. Sesso in cambio delle dritte giuste: Montemurro si premura di dare ad un suo associato, che per legge e morale dovrebbe trattare come gli altri, un'informazione sensibile, non ancora ufficiale: c'è una società di A, la Maritime Augusta, che secondo la Covisod - organo di vigilanza contabile della Dilettanti - non ha i requisiti per iscriversi, perciò di lì a poco sarà estromessa dal campionato ed obbligata a svincolare tutti i giocatori. La Starza, grazie all'accordo, lo viene a sapere ed ha la possibilità di piombarsi sopra prima della concorrenza.

CONSEGUENZE - Ieri, dopo un lungo confronto con il presidente della Lega dilettanti Sibilia, Montemurro ha evitato di dimettersi, rimettendo il suo mandato alle decisioni del Direttivo della Lnd, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Fino ad allora, resterà formalmente in carica. La Starza, invece, si è giustificato appellandosi ad un 'gigantesco equivoco': "Solo un passaggio sfortunato, la ragazza non è una escort, ma solo una che il presidente mi ha chiesto di conoscere". Nel pomeriggio, il presidente della Divisione è stato convocato in Figc da Gabriele Gravina, che gli ha chiesto di auto sospendersi dalla carica di consigliere federale.

