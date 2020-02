Lazio, ecco il tuo tesoro! Milinkovic, Correa e Luis Alberto valgono 250 milioni

Un tris d’oro, di 250 milioni. Per una questione anagrafica, ma anche per un discorso di appeal, Luis Alberto, Correa e Milinkovic sono i possibili ‘crac’ di mercato della Lazio. Le tre pepite di Claudio Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, fanno gola a mezza Europa e questo, insieme all’intransigenza del presidente biancoceleste, fa salire i rispettivi prezzi, che vanno ulteriormente in alto per le lontane scadenze dei contratti (2024 per il ‘Sergente’ e per il ‘Tucu’, mentre è 2022 per il ‘Mago’.

VALUTAZIONI - Alla Lazio è costato quindici milioni nel 2015, adesso Milinkovic ne vale 100. Di nuovo, perché anche nell’estate del 2018 era stata quella la sua valutazione. Nel corso della stagione seguente, il centrocampista serbo non brillò ed il suo valore finì per dimezzarsi. Lotito e Inzaghi, nonostante ciò, non hanno voluto privarsi del proprio top-player, resistendo alle offerte delle corteggiatrici. Entrambi hanno avuto ragione. Milinkovic è tornato a prendersi la scena, ed il suo valore è nuovamente schizzato in alto. Ancora migliore l’impennata di Luis Alberto, preso dalla Lazio dal Liverpool nel 2016 per cinque milioni. Ora ne vale circa ottanta, ma il prezzo potrebbe salire ancora nel momento in cui dovesse arrivare il rinnovo contrattuale. Infine Correa, il giocatore che, dei tre, è stato pagato di più (19 milioni versati al Siviglia nell’estate del 2018). Anche nel suo caso la valutazione è cresciuta parecchio, dal momento che quella attuale si aggira intorno ai 70 milioni. Una crescita, la sua, arrivata anche grazie ad Inzaghi, che ha saputo cucirgli un ruolo su misura che lo sta esaltando. E che ha fatto letteralmente impennare il suo valore.

