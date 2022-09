Calcio, Santon shock: "Ho le ginocchia distrutte, dovrò mettere le protesi"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è ritirato al termine della scorsa stagione, all'età di 31 anni, dopo un periodo finale molto difficile il terzino Davide Santon. Giovane di grande prospettive nell'Inter del triplete, il terzino trascorre la sua carriera tra la Premier League, dove veste la maglia del Newcastle United, e la Serie A, in cui per sei anni gioca in neroazzurro prima di trasferirsi alla Roma, dove finirà la sua carriera. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Santon ha rivelato le sue condizioni fisiche, molto più drastiche di quello che si poteva immaginare:

"Ho le ginocchia distrutte. Probabilmente quando avrò cinquant’anni potrei dover mettere le protesi, ma se avessi continuato a giocare il pericolo si sarebbe potuto manifestare nell’immediato. Io per il calcio ho dato tutto, ho sacrificato davvero il mio corpo. Tra muscoli e ossa sono tutto ammaccato. Il mio primo infortunio? Fu con l'U-21. Quello resta il mio rimpianto più grande. A 18 anni sei molto ingenuo, senza esperienza. Se quella situazione fosse avvenuta più tardi, avrei detto: 'Non ce la faccio, esco'. Invece allora non fu così. Subii l’intervento di un avversario, sentii “crack”. All’intervallo il mister e gli altri volevano che continuassi e così fu. Da una cosa minima, è diventata enorme. Se mi fossi fermato sarebbe andata diversamente. Il passato è il passato, bisogna accettarlo. Lo scorso anno non potevo più garantire un tot di partite, ero sempre a rischio infortunio, avevo paura a spingere, non mi divertivo più. Dopo una stagione così, perdi le motivazioni e il tuo corpo ti dice basta. Nell’ultimo anno, oltre al problema al ginocchio destro, ho avuto guai anche a quello sinistro. Faticavo per tutto".