Community Shield, vince il Manchester City: battuto il Liverpool ai rigori

COMMUNITY SHIELD, VINCE IL MANCHESTER CITY - Il primo trofeo della stagione inglese, il Community Shield, se lo aggiudica il Manchester City di Guardiola: battuto il Liverpool di Klopp ai calci di rigore - decisivo l’errore dal dischetto di Wjinaldum - dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato Sterling (ex di turno) e Matip. Per Guardiola è il quinto trofeo nazionale vinto consecutivamente, esulta anche questa volta ma perde Sané per infortunio nel primo tempo. I Reds hanno reagito e trovato il pari dopo una prima parte di gara giocata sotto tono e dominata dai Citizens. Poi la lotteria dei rigori li ha condannati con Wjinaldum protagonista in negativo, proprio lui che pochi mesi fa aveva trascinato i suoi in finale di Champions siglando una doppietta contro il Barcellona. Ora testa alla Premier League che inizierà venerdì 9 agosto.

