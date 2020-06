Coronavirus / Inghilterra, 8 nuovi positivi tra Championship e League One

Nuovi casi di Coronavirus in Inghilterra. Come riportato dal Daily Mail, negli ultimi 2213 test effettuati, sarebbero emersi 8 nuovi positivi tra staff e giocatori provenienti da 6 club di Championship. Sono 2 invece i positivi riscontrati in 4 società di League One, su 254 test totali effettuati. Nessun caso positivo infine, nei 154 test svolti per quanto riguarda le squadre di League Two.