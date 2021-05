Follia in Russia - Perde a un videogioco e stermina una famiglia

Un videogioco può portare alla follia? Chissà, in Russia, iniziano a crederlo. Proprio lì infatti e nella città di Krasnoyarsk per la precisione, a causa di un videogioco si è consumato un efferato omicidio. La ricostruzione è stata ultimata e certificata nell’ambio di un processo ultimato pochi giorni fa. L’assassino è un 34enne di nome Ivan Yezhov. La furia dell’uomo che in pochi minuti ha sterminato l’intera famiglia del vicino è scattata a causa di un videogioco chiamato Doom Eternal.

Ma cosa è successo? Come è possibile che un videogames possa essere alla base di una strage? CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO CON TUTTI I DETTAGLI

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.