Il Lazio resta zona gialla: manca solo l’ok del Governo

La Regione Lazio dovrebbe restare in zona gialla. Prevale la linea regionale, l’Rt è appena sotto 1 e non c’è il cambio di fascia in arancione. Stesso scenario anche per la Lombardia. Rischio moderato con Rt a 0.95. Con la zona gialla restano così aperte tutte le attività consentite, compresi i locali pubblici sino alle ore 18. Nessun cambio di programma. Sempre in atto invece l’idea di creare micro zone rosse per contrastare le varianti. In arancione dovrebbero andare Campania, Emilia Romagna e Molise. Si attende solo l’ok del Governo per rendere tutto ufficiale.