Inter, Icardi lascia il ritiro e torna a Milano: è rottura totale

Nuovo colpo di scena nella telenovela tra Icardi e l'Inter: ieri, l'attaccante argentino ha lasciato il ritiro nerazzurro per far ritorno a Milano. Ufficialmente si parla di problemi fisici, dietro però si nasconde un'altra verità, ossia quella di un rapporto logoro da entrambe le parti. Conte non lo considera nel progetto tecnico e l'argentino ha fretta di trovarsi una nuova squadra. Icardi non parteciperà quindi alla tourneè in Asia ma continuerà a lavorare da solo alla Pinetina, una situazione che il bomber non ha digerito: "Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo", avrebbe detto alla notizia della decisione presa dalla società. A riportare questa frase è Repubblica.

LAZIO, RADU DOMANI SARA' REINTEGRATO

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO BIANCOCELESTE

TORNA ALLA HOMEPAGE