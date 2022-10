Inter| Tifosi costretti con violenza ad abbandonare la Nord, Abodi: "Saranno presi provvedimenti"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A seguito della diffusione della notizia della morte dello storico capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi, ieri sera durante la partita contro la Sampdoria i Boys hanno deciso di abbandonare gli spalti. Tanti tifosi nerazzurri presenti nella Curva Nord hanno denunciato sui social di essere stati costretti dal gruppo ultras, anche subendo violenza, a lasciare l'impianto. Oggi il ministro dello Sport Andrea Abodi ha risposto su Twitter ad un utente che nel pomeriggio aveva fatto appello a lui per prendere provvedimenti: "Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!".