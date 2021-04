Juventus, il figlio di Pirlo e i messaggi shock: "Devi morire insieme a tuo padre"

I risultati in casa Juventus stentano a decollare e molti tifosi bianconeri non sono contenti di Andrea Pirlo. Alcuni di loro però hanno decisamente esagerato. Niccolò, figlio del tecnico, ha denunciato sui social alcuni messaggi che gli sono arrivati: "Devi morire insieme a tuo padre" recita lo screen pubblicato dal ragazzo. “Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo” ha scritto poi “perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere”. Poi ha pubblicato lo screenshot nel quale un utente gli ha scritto il vergognoso messaggio “devi morire insieme a tuo padre”.