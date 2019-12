Milan, quasi fatta per Ibrahimovic: lo svedese è atteso a Milanello

Al Milan (e in Serie A) sono pronti al grande ritorno. A distanza di quasi 8 anni, Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe infatti prossimo ad approdare nuovamente nel Bel Paese. Sponda rossonera, come riporta Repubblica.it. Lo svedese avrebbe accettato la proposta del Fondo Elliott: contratto fino a giugno 2020, con la possibilità di estensione per un anno legata ai gol segnati. A Milanello filtra ottimismo, tanto che Ibra sarebbe atteso al campo d'allenamento già per la ripresa fissata il 30 dicembre. Un acquisto che, tra i tanti rumors, i rossoneri potrebbero aver concluso senza aver battuto alcuna reale concorrente. Il Napoli si è defilato dalla corsa dopo l'esonero di Ancelotti, e in Europa nessuna big si è mai mossa concretamente per accaparrarsi questa leggenda del calcio mondiale. Una leggenda che a ottobre ha compiuto 38 anni, ma che ha ancora voglia di fare la differenza in un grande campionato. Tutti gli indizi portano ormai alla Serie A.

