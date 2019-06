Olimpiadi Invernali 2026, oggi il verdetto: Milano e Cortina sognano

Giorno della verità per quanto riguarda l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. A Losanna, sede del Cio, i membri del Comitato olimpico internazionale decideranno oggi a chi assegnare i Giochi olimpici invernali tra le candidate: Milano e Cortina per l'Italia, Stoccolma e Aare per la Svezia. L'annuncio delle città vincitrici, preceduto dalla votazione segreta e a porte chiuse, sarà dato nella nuova sede del Comitato Olimpico Internazionale dal presidente Tomas Bach alle 18. Per l'Italia sarà presente a Losanna una delegazione capeggiata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e composta, tra gli altri, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Milano e Cortina incrociano le dita, in serata arriverà il verdetto.