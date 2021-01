Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19: l'annuncio del club

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane è risultato positivo al Coronavirus. Il francese non sarà in panchina dunque domani nella gara contro l'Alaves. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo tramite la seguente nota sul proprio sito ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che il nostro allenatore Zinedine Zidane è risultato positivo al test per COVID-19."