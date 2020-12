Robinho, confermata la condanna a 9 anni: l'accusa è di stupro

Robinho è finito nei guai con la giustizia. Il brasiliano è stato infatti condannato a 9 anni di reclusione con l'accusa di stupro di gruppo per un fatto risalente al 2013, anno in cui vestiva la maglia del Milan. Dopo anni in cui la battaglia legale è andata avanti, il Tribunale di Milano ha confermato la pena. Stessa sorte per il suo amico Ricardo Falco, coinvolto con lui nel fattaccio. Ora i due, riporta Eurosport, ricorreranno in Cassazione.

