Roma, caso Petrachi: nuova udienza fissata per il 26 novembre

Continua a tenere banco in casa Roma la questione legata a Gianluca Petrachi. L'ex diesse giallorosso infatti ha intentato una causa per danni al club dopo il suo licenziamento richiedendo un risarcimento di 5 milioni di euro. Il 4 novembre si è tenuto il "primo round" al Tribunale Ordinario, conclusosi con la richiesta del giudice di un tentativo di conciliazione obbligatoria tra le parti. Come riporta Rai Sport, il 26 novembre è stata fissata una nuova udienza per trovare una soluzione, anche se Petrachi e la Roma restano fermi sulle rispettive posizioni.