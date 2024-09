Roma, De Rossi: "Zalewski? Per ora è fuori, ma dipende da..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il rifiuto di Zalewski al Galatasaray, il terzino polacco è stato messo fuori rosa dalla Roma, a conferma di come non rientri nei progetti del club giallorosso. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore Daniele De Rossi, ha fatto il punto intorno alla sua figura:

"Scelta definitiva? Definitiva non penso, è un discorso legato al suo contratto che è in scadenza. Scelta che è stata presa dalla società e che mi è stata comunicata qualche giorno fa. Tutto è legato al suo contratto, di definitivo nel calcio non c'è nulla e qualora dovessero trovare l'accordo per il rinnovo credo che verrà rimesso dietro. Ma non so cosa rispondere, perché è un discorso che va al di sopra di me".