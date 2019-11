Ronaldo, la mamma Dolores: "Nel calcio c'è la mafia, altrimenti mio figlio avrebbe vinto di più"

Un Re insoddisfatto della sua corona. Anzi, nel caso di Cristiano Ronaldo è sua madre, Dolores Aveiro, a denunciare il trattamento di sfavore patito dallo juventino nella sua carriera calcistica. Cinque Palloni d'Oro evidentemente non bastano a riconoscere la grandezza di CR7: “Nel calcio c'è la mafia, questa è la parola più indicata, e questa mafia ha impedito a mio figlio di vincere qualche Pallone d'Oro in più” - ha detto Dolores ad A Bola - “Se fosse stato spagnolo o inglese non lo avrebbero trattato così, ma siccome è portoghese di Madeira gli sono stati tolti dei titoli. Non so se quest'anno vincerà il Pallone d'Oro, ma sono fiduciosa".

