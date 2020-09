Serie A, non sbaglia la Juventus: Sampdoria battuta 3-0

Nel posticipo della domenica la Juventus batte la Sampdoria e guadagna i suoi primi tre punti del campionato. La gara dell'Allianz Stadium, valida per la prima giornata di Serie A, si conclude 3-0 grazie alle reti di Kulusevski, Bonucci e Ronaldo. I bianconeri la sbloccano nella prima frazione grazie a un sinistro chirurgico dell'attaccante svedese. Nella ripresa la Samp prova a farsi vedere in zona gol con Ranieri che inserisce Ramirez e Quagliarella. La Juve approfitta degli spazi lasciati dalla retroguardia blucerchiata e dilaga con Bonucci e Ronaldo. Vittoria all'esordio in panchina per il nuovo tecnico Pirlo.