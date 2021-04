Shakhtar, la bella presentatrice Olga presto a Roma? L'indizio social...- FOTO

L'hanno già soprannominata la Diletta Leotta ucraina, Olga Kalenchuk presentatrice ufficiale dello Shakhtar, ha fatto innamorare i tifosi prima nella sua terra natia e poi anche in Italia. La stessa, in un video postato sui canali social del club, ha dato appuntamento proprio nella Capitale."Arrivederci a tutti, grazie mille per tutto. Ci vediamo a Roma!", questo il messaggio postato su Twitter che ha ovviamente scatenato i commenti degli utenti che hanno aperto a tantissime interpretazioni. Insomma, chi vivrà vedrà!

Calciomercato Lazio, per il dopo Strakosha ecco Montipò: affiancherebbe Reina

Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia

TORNA ALLA HOME