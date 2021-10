Terremoto Napoli: serie di scosse nella notte, 9 fra le 23 e le 7

Serie di terremoti nei pressi di Napoli. A darne notizia è l'Osservatorio Vesuviano che ha confermato le fastidiose sensazioni legate poi a concrete preoccupazioni della popolazione locale. Nel particolare lo sciame sismisco è iniziato alle 23.25 di ieri, 20 ottobre e attualmente ha prodotto 9 terremoti di magnitudo 1.5 e dintorni fino alle 7.12 di questa mattina. L'evento più forte è stato quello delle 2.47, a una profondità di appena 1,7 km sotto l'Accademia Aeronautica. Non ci sono al momento danni a cose o persone, ma l'amministrazione comunale di Pozzuoli, il comune più coinvolto, insieme alla Protezione Civile, ha comunicato in una notta di seguire da vicino l'evolversi dello sciame sismico. Ulteriori informazioni o istruzioni verranno date nel corso del fenomeno in atto.