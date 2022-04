PRIMAVERA - Lazio, ultimo impegno prima dei play-off: a Pisa per i tre punti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultima partita della regular season per la Lazio Primavera. L'appuntamanto è a Pisa alle ore 15 per i 90 minuti conclusivi del campionato dei biancocelesti, che poi riposeranno nel turno conclusivo del Primavera 2. I baby di Formello, riporta la rassegna stampa di Radiosei, proveranno a conquistare i tre punti per respingere gli assalti del Frosinone e garantirsi il secondo posto in classifica. Questo, infatti, regalerebbe un sorteggio migliore nei quarti dei play-off promozione. I ciociati hanno la possibilità del sorpasso dopo il pareggio della Lazio contro il Cosenza: hanno accorciato le distanze e sono ora a -1 ma con una partita da recuperare (affronteranno il Cesena capolista e poi l'Ascoli). Il primo posto è sfumato per colpa di una striscia negativa di gare: da fine febbraio in poi è stato ottenuta una sola vittoria in 7 partite.

In vista dell'ultimo impegno della regular season, non giungono buone notizie dall'infermeria. Non è stato recuperato, infatti, nemmeno un calciatore. Rimangono ai box De Santis, Floriani Mussolini, Migliorati, Coulibaly e Castigliani. La situazione si fa più complicata se si considerano le squalifiche di Ruggeri e Santovino e Crespi, ammoniti con il Cosenza (erano tutti e tre in diffida). Torneranno a disposizione di Calori nella fase decisiva della stagione. Anche l'allenatore, espulso sabato scorso, cederà il posto in panchina al suo vice Espinal. In casa Lazio si cerca di chiudere al meglio: il rischio è quello di avere la testa già rivolta ai playoff.

