Bodø/Glimt-Lazio, Baroni può rischiare il Taty: Romagnoli c'è, dubbione in porta

FORMELLO - Taty verso una maglia. Il dubbio sulla titolarità rimane, ma Castellanos è in vantaggio su Dia e Noslin per guidare l'attacco biancoceleste in Norvegia. Alle sue spalle scontata la trequarti con Isaksen, Pedro e Zaccagni. Rovella è squalificato, Belahyane come Provstgaard e Ibrahimovic è fuori dalla lista europea e quindi è rimasto a Roma in vista del derby. A centrocampo scontato il tandem formato da Guendouzi e Vecino. Dele-Bashiru è l'alternativa in panchina per la mediana oppure per una posizione più avanzata come domenica scorsa.

In difesa in vantaggio la coppia Gila-Romagnoli, testata anche durante la rifinitura svolta all'Aspmyra Stadion. Gigot non è al meglio, non va ancora cancellata la sua candidatura (insidierebbe Gila più di Romagnoli). Tavares ko, è fermo per una lesione all'adduttore (circa 15 giorni di stop). Sulle fasce toccherà a Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Il dubbione di formazione è soprattutto tra i pali: Provedel in leggerissimo vantaggio su Mandas, che spera nella conferma dopo la prestazione super contro l'Atalanta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Dia. All.: Baroni.

