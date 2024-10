Calciomercato Lazio | Fabiani monitora un talento portoghese: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Monitorare il mercato, con il focus su un determinato tipo di profili. La Lazio ha imboccato una strada, la tendenza è chiara: giocatori giovani e affamati, giocatori che possano diventare una risorsa tecnica e patrimoniale. Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen, Rovella, Mandas: nelle ultime due stagioni sono stati diversi i giocatori acquistati dai biancocelesti nati dopo il 2000, con la chiara intenzione di abbassare l’età media della rosa che era una delle più alte in Europa. Un progetto di ringiovanimento che andrà avanti nelle prossime sessioni di mercato. Lo si capisce dai nomi che Fabiani e il team di osservatori della società stanno monitorando in questi mesi e che potrebbero diventare obiettivi di mercato tra gennaio e la prossima estate. Vi abbiamo rivelato l’interesse della Lazio per Belahyane regista del Verona, classe 2004, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione. Stesso anno di nascita di Gustavo Sá, talentino portoghese che compirà 20 anni a novembre, è candidato al prossimo Golden Boy in. Gioca in patria, nel Famalicão, con cui ha già messo insieme 60 presenze, di cui otto in questo avvio di stagione nel quale ha segnato un gol e servito un assist. Fa parte della selezione U-21 portoghese, ma il ct Martinez lo tiene d’occhio anche per la nazionale maggiore: "È un giocatore forte, un profilo importante, lo stiamo seguendo".

PROFILO - Trequartista elegante, moderno, Sá non è un giocatore statico, non si limita a stazionare sulla trequarti, ama coprire campo, venirsi a prendere il pallone e vedere gioco, si prende spesso la responsabilità della giocata, in questo può ricordare Luis Alberto, anche se diverso allo spagnolo per fisico (è alto 1 e 89) e per la capacità di coprire più campo. Nel Famalicão e in nazionale è utilizzato da trequartista nel 4-2-3-1. La Lazio lo tiene d’occhio da diverso tempo, in estate si è preferito andare su profili diversi, ma Gustavo Sá rimane un giocatore monitorato e attenzionato: "Mi piace la Serie A, la seguo… ", ha detto recentemente a Tuttosport. Il portoghese ha una valutazione che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ha rinnovato da poco, è considerato un talento in rampa di lancio, è probabile che lasci il Famalicão nei prossimi mesi. Non è semplice pensare di strapparlo al club lusitano a gennaio, può essere una pista concreta per l’estate.

