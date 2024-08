Calciomercato Lazio | Il Sassuolo apre l'asta per Laurienté: coinvolti due club

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Sassuolo apre l'asta per Laurienté, vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Interessate al giocatore, oltre alla Lazio, anche il Marsiglia di De Zerbi e il Fenerbahce di Mourinho. Carnevali ha ammesso che il prezzo è tra i 15 e i 20 milioni. Lotito ha ne ha offerti 10 ed è disposto ad aspettare lo sconto di fine estate. Per abbracciare il francese, però, serve almeno una cessione. Per questioni di lista deve partire un over, altrimenti la Lazio sarebbe obbligata a prendere un under 22 come ultimo acquisto. Come riporta il Corriere dello Sport, la linea del club capitolino è quella di tagliare gli ingaggi e non andare oltre ad acquisti sopra i 25 anni. Non rientra nei piani dunque James Rodriguez. Il giocatore è stato offerto alla Lazio da intermediari. Non si è mai andati oltre.