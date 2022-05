Calciomercato Lazio, il Siviglia riprende i contatti per Luis Alberto: i dettagli

Il Siviglia è ancora interessato al giocatore spagnolo, ma serve l'offerta giusta. La Lazio ne fa una valutazione di 30-35 milioni

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno in Spagna prima del saluto finale, lamentando un problema muscolare. Luis Alberto finisce la stagione come l’aveva iniziata: tra le polemiche. L’arrivo in ritardo, ad Auronzo, aveva scandito l’avvio del suo ritiro, caso rientrato nel giro di pochi giorni. Il rapporto con Sarri ha vissuto di alti e bassi, così come le prestazioni in campo del Mago, mai davvero convincente nel corso della stagione. Tutti a Formello ormai conoscono il carattere dello spagnolo, hanno imparato a gestirlo, a dare il giusto peso alle bizze del numero 10. Ma è pur vero che Luis Alberto sarebbe, tra i big, quello che Lotito sacrificherebbe a cuor più leggero. Fosse per lui non venderebbe mai Milinkovic e tantomeno Immobile, mentre lo spagnolo è disposto eccome a trattarlo. Luis Alberto va considerato sul mercato, alle cifre richieste dalla Lazio, ma non è incedibile. Lotito - lo scorso anno - chiedeva 40 milioni di euro per dare via il Mago, oggi quella cifra s’attesta sui 30-35 milioni. Comunque tanti per un classe ’92.

SIVIGLIA - Si può trattare, parlare, soprattutto con il Siviglia club che non ha mai nascosto interesse per il ragazzo. Non è un mistero che Luis Alberto farebbe carte false per vestire la maglia del club di cui è tifoso, i tifosi andalusi hanno addirittura avviato una petizione per invitare la società a comprarlo, ma serve un accordo, un’intesa sulle cifre. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono stati contatti esplorativi tra le parti. Il Siviglia sa qual è la valutazione che la Lazio dà al cartellino del giocatore, sta facendo le sue riflessioni, chissà se deciderà di muoversi con decisione nelle prossime settimane. Monchi apprezza molto Luis Alberto, ma la cifra richiesta da Lotito è alta, si potrebbe cercare un compromesso, magari facendo leva sulla volontà del giocatore di tornare a casa. Lotito aspetta, non ha nascosto d’avere in mente un progetto di rinnovamento per la Lazio, un progetto concordato con Sarri. Luis Alberto non è incedibile, ma serve l’offerta giusta.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge