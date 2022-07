Calciomercato Lazio, Lucci-Tare incontro finito per Vecino: lo scenario

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Un accordo totale ancora non c’è, ma la volontà di rivedersi e trovare un accordo sì. Alessandro Lucci - agente di Matias Vecino - e Igli Tare si sono visti oggi, hanno parlato del futuro dell’uruguaiano. L’accordo economico con il calciatore è praticamente fatto, triennale da 1,9 milioni a stagione, con opzione per il quarto anno, sistemati anche i bonus. Serve trovare ancora l’accordo sulla questione commissioni, se ne dovrà occupare Claudio Lotito nei prossimi giorni. Ma la trattativa è vicina al traguardo, la fumata bianca è attesa già in settimana.

Vecino e la Lazio sono sempre più vicini. L'ex Inter è infatti uno degli obiettivi dei biancocelesti e le parti sono a lavoro da settimane per cercare di trovare un punto di incontro. Come riportato da Damiano Er Faina proprio oggi il direttore sportivo Igli Tare è a colloquio con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, per chiudere la trattativa. L'offerta messa sul piatto è quella di un triennale a 2 milioni netti a stagione.