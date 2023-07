Calciomercato Lazio | Zakharyan bloccato, ma occhio a Kamada: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sceglie. Lotito ha promesso rinforzi in tempi brevi, la priorità è il sostituto di Milinkovic-Savic. Il patron ha bloccato Arnes Zakharyan, con la Dinamo Mosca c’è l’accordo per 11 milioni più 2-3 di bonus. Anche col giocatore l’intesa è totale. E allora cosa blocca l’arrivo del russo a Roma? Sarri non ha ancora dato il suo ok. Il tecnico per raccogliere l’eredità pesante di Sergej vuole un giocatore pronto, con una buona esperienza internazionale, capace di offrire un rendimento immediato. Cosa che Zakharyan non può garantire, almeno nelle idee di Sarri. Lotito, ieri sera, a margine della presentazione della squadra, aveva confessato d’avere in mano un giocatore anche più forte di Zakharyan. Potrebbe trattarsi di Daichi Kamada. Il giapponese s’è svincolato dall’Eintracht Francoforte, ha trattato a lungo con il Milan, che poi - causa un solo slot per extracomunitari - s’è orientato su Chukwueze. Su Kamada c’è anche l’Atletico Madrid. La Lazio, però, fa sul serio. Nella notte di sabato c’è stato un colloquio molto approfondito tra Lotito e l’entourage del giocatore, s’è parlato di cifre e possibile durata del contratto. Aspetto positivo: la richiesta di commissioni è piuttosto contenuta. Quello negativo, invece, è che Kamada vorrebbe uno stipendio da 5 milioni a stagione.

JOLLY - Troppi per la Lazio che propone un contratto con una base fissa più bassa (intorno ai 3,8 milioni a stagione) più sostanziosi bonus. Occhio inoltre al jolly Mizuno. Lo sponsor giapponese potrebbe venire in soccorso della Lazio, con lo scopo di avere un giocatore così importante in patria che veste il proprio marchio. Un po’ come accadde quando la Puma partecipò al pagamento dello stipendio di Antonio Conte in Nazionale. Kamada a oggi è un giocatore Nike, ma Mizuno intanto avrebbe uno dei giocatori giapponesi più famosi che vestirebbe comunque maglie firmate dal suo marchio e chissà che in futuro non possa diventare anche fornitore diretto dell’ex Eintracht. Inoltre, Kamada aprirebbe ulteriori prospettive di crescita per il marchio Lazio in estremo Oriente. Per questo è un giocatore sul quale si sta lavorando, anche col placet di Sarri e del suo staff tecnico. Il tecnico, tra i nomi proposti negli ultimi giorni, lo considera il più funzionale e pronto. Zakharyan è lì, scalpita per diventare un nuovo giocatore della Lazio, Kamada lo insidia, prova la rimonta. Ne può arrivare solo uno, sono entrambi extracomunitari e la Lazio ha un solo slot a disposizione, dopo l'acquisto di Castellanos che non ha passaporto spagnolo. Sullo sfondo anche Lazar Samardzic, giocatore che piace molto a Lotito che può vantare rapporti piuttosto solidi con l’Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.