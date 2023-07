Calciomercato Lazio | Zielinski, niente da fare: si accelera per Zakharyan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Priorità al nuovo Milinkovic, a colui che dovrà raccogliere l’eredità del serbo. Era stato chiaro Lotito nei giorni scorsi e proprio su questo si sta focalizzando in queste ore il mercato della Lazio. La prima scelta di Sarri nel ruolo era Piotr Zielinski. Era, appunto, perché il polacco ormai è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli. Come ha fatto capire il presidente Lotito, a margine della presentazione della squadra svoltasi in serata ad Auronzo, Zielinski ha deciso di rimanere in azzurro e di prolungare l’attuale contratto in scadenza a giugno 2024. Quella di Zielinski dunque sarebbe una scelta di cuore, dettata dal legame con la città partenopea e con l’ambiente napoletano e che l’ha spinto a declinare il corteggiamento della Lazio che metteva sul piatto cifre più alte rispetto a quelle proposte da ADL.

AFFONDO - Ecco dunque la virata su Arnes Zakharyan, centrocampista della Dinamo Mosca. Lotito è entusiasta del russo, lo considera un fenomeno, un giocatore di categoria elevatissima. Meno convinto invece Maurizio Sarri che preferirebbe un profilo pronto, capace di raccogliere subito l’eredità pesante lasciata da Milinkovic, mentre il classe 2003 - secondo il Sarri pensiero - avrebbe bisogno di un periodo di adattamento non quantificabile e non prevedibile. Lotito invece è ormai convinto ad affondare su Zakharyan e chiudere il colpo. Si tratta sulla base di circa 11 milioni più bonus, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti per trovare l’accordo defintivo. Il presidente quindi rilancia, sostiene d’avere in pugno una stella e d’avere in serbo anche un’altra sorpresa, un altro giocatore di altissimo livello, anche più forte del russo della Dinamo.

