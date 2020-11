Champions League, Lazio qualificata agli ottavi se...

Una serata dolce per la Lazio, che batte lo Zenit 3-1 all'Olimpico e sale a quota 8 punti. Guida la classifica a 9 il Borussia Dortmund, che ha strapazzato 3-0 il Bruges, bloccato a 4 lunghezze. Zenit (1 punto) matematicamente eliminato, tra la squadra di Inzaghi e il Bruges c'è una distanza di 4 punti. Nella quinta giornata se la Lazio (impegnata a Dortmund) non perdesse punti rispetto ai belgi (che ospiteranno lo Zenit) festeggerebbe la qualificazione agli ottavi con un turno d'anticipo. Grande cammino per i ragazzi di Inzaghi, che potrebbero staccare il pass nel girone di Champions per la terza volta nella sua storia: nelle due precedenti occasioni (stagioni 1999-2000 e 2000-2001) l'attuale tecnico vestiva la maglia biancoceleste. In ogni caso è già certo che la Lazio giocherà in Europa a febbraio, visto che almeno il terzo posto è sicuro.