Champions League, le squadre qualificate agli ottavi: le possibili avversarie della Lazio

Si conclude il martedì di Champions League e terminano i gironi E, F, G e H. Otto le squadre qualificate che prenderanno parte al sorteggio di Nyon in programma lunedì 14 dicembre ore 12.

TESTE DI SERIE (prime nel girone):

Bayern Monaco (GER, Gruppo A), Manchester City (ENG, C), Liverpool (ENG, D), Chelsea (ENG, E), Borussia Dortmund (GER, F), Juventus (ITA, G)

Altre due vincitrici dei gironi da confermare

NON TESTE DI SERIE (seconde nel girone):

Porto (POR, C), Siviglia (ESP, E), Lazio (ITA, F), Barcellona (ESP, G), Siviglia (ESP, E)

Altre quattro seconde da confermare

QUALIFICATE (posizioni da confermare)

PSG (FRA, H)*

Lipsia (GER, H)*

La Lazio affronterà una delle teste di serie escluse Borussia Dortmund, già affrontata nel girone, e Juventus, non si possono affrontare due club della stessa federazione nazionale. Le gare di andata degli ottavi sono in programma il 16/17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il fischio d'inizio è alle 21. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo.Il fischio d'inizio è alle 21.

*In attesa della gara tra PSG e Istanbul Basaksehir sospesa dopo 21 minuti di gioco. Nel gruppo H, il Lipsia ha battuto il Manchester United e ha guadagnato la prima posizione del girone. Se Neymar e compagni dovessero battere la squadra turca scavalcherebbero proprio il Lipsia in testa.