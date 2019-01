Dal Brasile, Caceres - Flamengo: "Sono in contatto con il club". Spunta l'indizio social... - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Martin Caceres ha pubblicato una storia su Instagram che rappresenta un indizio per il suo passaggio al Flamengo. "Grazie per l'amore e per i messaggi di migliaia di persone", il testo in portoghese che si conclude con due pallini rossoneri, i colori sociali della squadra brasiliana. Con il Parma e il Bologna che non affondano il colpo, il club di Rio de Janeiro potrebbe avere la meglio sul difensore.

Mercato in uscita sostanzioso, quello della Lazio. Tra i giocatori sul punto di fare i bagagli, c’è anche Martin Caceres. Diversi i club a lui interessati, ora il suo nome è ben presente anche in Brasile. Infatti, il Flamengo starebbe tentando di garantirsi le prestazioni del difensore. Secondo quanto riportato da Torcedores.com, lo stesso Caceres avrebbe confermato la trattativa: “Sono in contatto con il club, ma ancora non c’è alcun accordo”. Il club di Rio de Janeiro, dopo aver fallito il tentativo per Miranda dell'Inter, avrebbe virato sul difensore uruguaiano.