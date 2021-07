DIRETTA - Belgio-Italia 0-1: Barella porta in vantaggio gli Azzurri

31' ITALIA IN VANTAGGIO! Barella vince un rimpallo in area e tira un bolide all'angolino. Non può nulla Courtois. Azzurri avanti

27' Insigne prova la sua classica giocata. Tiro a giro sul secondo palo ma la sfera termina di poco fuori

25' Ancora Donnarumma decisivo. Gigio dice di no a Lukaku che ci aveva provato con un bel sinistro diretto all'angolino

22' Gran botta di De Bruyne dal limite dell'area. Miracolo di Donnarumma che sventa la minaccia in calcio d'angolo.

21' Arriva subito la seconda ammonizione della sfida. Tielemans restituisce il "favore" e rimedia il cartellino giallo

20' Ammonizione per Verratti. Il centrocampista del Psg ferma la ripartenza di Tielemans con un fallo. L'arbitro tira fuori il primo cartellino del match

15' GOL ANNULLATO. Dopo la revisione al Var, l'arbitro annulla il gol dell'Italia. È fuorigioco di Bonucci

14' GOL DELL'ITALIA! Bonucci in mischia porta in vantaggio gli azzurri dopo un bel cross su punizione di Insigne

10' Prima fase di studio per le due squadre che cercano lo spazio giusto per colpire

4' Ci prova subito Lukaku con il destro. Palla alta, ma comunque c'era fuorigioco

1' È iniziata Belgio-Italia. Primo possesso per i Diavoli Rossi

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:53 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. È il momento degli inni Nazionali

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Un quarto d'ora al calcio d'inizio della partita. Sale l'attesa alll'Allianz Arena di Monaco. Chi vince la sfida approda in semifinale di Euro 2020 dove affronterà la Spagna, uscita vincitrice dalla gara contro la Svizzera.

L'attesta sta per finire. È quasi tutto pronto per Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. All'Allianz Arena di Monaco Diavoli Rossi e Azzurri si giocano l'accesso alle semifinali. Di seguito le scelte ufficiali di Mancini e Martinez.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. Ct: Martinez. A disposizione: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Mertens, Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO)

ASSISTENTI: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (SLO)

QUARTO UOMO: Rapallini (ARG)

VAR: Bastian Dankert (GER)