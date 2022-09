DIRETTA - Cremonese-Lazio 0-2: Dessers sfiora il gol

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi

Serie A TIM | 7ª giornata

Domenica 18 settembre, ore 15:00

Stadio Giovanni Zini, Cremona

Totale spettatori: 12.991

Arbitro: Orsato

Assistenti: Di Vuolo e Laudato

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Abisso

AVAR: Longo

CREMONESE - LAZIO 0-1 (7' Immobile)

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Ciezkowski, Hendry, Vasquez, Pickel, Baez, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena, Quagliata, Milanese, Tsadjout.

All.: Alvini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano, Romagnoli, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Radu; Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio; Cancellieri, Romero, Pedro.

All.: Sarri.

43' - Hysaj resta a terra dolorante. Cataldi mette fuori il palloneper consentire le cure al suo compagno di squadra.

40' - Uscita coraggiosa di Provedel che però rinvia sul corpo di Patric. Sarà corner per i padroni di casa.

38' - Il primo ammonito della gara è Casale. L'ex Verona viene punito da Orsato per un intervento da dietro su Okereke.

38' Sinistro incorciato di Dessers che sfiora il gol che avrebbe accorciato le distanze. Palla fuori di poco.

37' - Ci prova anche Vecino. Il destro piazzato dell'uruguaiano però viene ribattuto dalla retroguardia lombarda.

36' - Altra palla pazzesca di Milinkovic per Immobile. Aiwu costretto agli straordinari si distende e alluna in corner, anticipando il capitano biancoceleste.

34' - Pallone sanguinoso per dalla Cremonese, ma Felipe Anderson non ne approfitta. Il suo piattone viene deviato in calcio d'angolo.

33' - Si abbassano un po' i ritmi della gara. La Lazio è in controllo e ha in mano il pallino del gioco.

28' - Fuori il capitano Chiriches e dentro Bianchetti. Primo cambio obbligato per Alvini.

26' - Resta a terra Chriches che si tocca il flessore della gamba destra. Cremonese costretta al cambio.

25' - Zanimacchia interviene in ritardo su Cataldi. Punizione per la Lazio nella propria metà campo.

23' - Fallo di Chiriches su Vecino dopo un'uscita palla a terra sontuosa della Lazio guidata da Milinkovic.

22' - Palla da una parte, Radu dall'altra. Immobile apre il piattone e fa doppietta. Lazio avanti di due reti.

21' - RADDOPPIO LAZIO! IMMOBILE NON SBAGLIA DAL DISCHETTO.

19' - Orsato viene richiamato al VAR e assegna un calcio di rigore alla Lazio.

17' - Destro a incrociare di Immobile deviato da Lochoshvili. Grandi proteste del capitano che chiede il calcio di rigore per un tocco con la mano. Materiale per il VAR. Il braccio del difensore della Cremonese è molto largo.

16' - Botta da fuori di Meitè dopo una respinta sul calcio d'angolo. Tiro sbilenco che termina altissimo.

14' - Buona trama della Cremonese che libera Zanimachia in area di rigore. Il fantasista si allunga troppo il pallone che finisce in rimessa dal fondo.

12' - Fallo di Hysaj su Valeri. Sarà calcio di punizione per i lombardi da posizione defilata.

8' - Gol bellissimo della Lazio. Imbucata geniale di Milinkovic che manda in porta Immobile. Il capitano stoppa e batte Radu con un mancino preciso. Biancocelesti avanti allo Zini.

7' - LAZIO IN VANTAGGIO! HA SEGNATO IMMOBILE!

5' - Prima occasione per la Cremonese. Buona discesa di Valeri sulla corsia mancina. Il terzino di Alvini ci prova col sinistro, ma la sfera termina alta senza creare problemi a Provedel.

2' - Calcio d'angolo per i padroni di casa. Se ne occupa Valeri che però esagera con la forza. Palla in rimessa laterale dall'altra parte.

1' - Inizia il match allo Zini. Primo possesso per i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche.

AGGIORNAMENTO ORE 14:57 - Squadre sul terreno di gioco. L'arbitro Orsato al comando del trenino. Pochi minuti e sarà tempo di Cremonese-Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Anche il mister Maurizio Sarri ha presentato la sfida contro la Cremonese in un'intervista pre partita.

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 - Gli ultimi tre precedenti tra queste due compagini sorridono alla Lazio. Due vittorie e una sconfitta per i biancocelesti contro la squadra lombarda: Lazio-Cremonese 4-0 (2020, Coppa Italia), Cremonese-Lazio 2-1 (1996, Serie A), Lazio-Cremonese 2-1 (1995, Serie A).

AGGIORNAMENTO ORE 14:35 - Nel pre partita del match dello Zini, Danilo Cataldi ha parlato ai canali ufficiali della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Le due squadre fanno il loro ingresso in campo allo Zini per le operazioni di riscaldamento. Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Edoardo Zeno e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Lazio, match valido per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo la disastrosa sconfitta in Europa League, devono rispondere sul campo e cercare un successo che gli consentirebbe di tenere il passo delle altre in classifica. Per farlo bisogna battere la squadra di Alvini, reduce dal pareggio con sapore di vittoria a Bergamo contro la capolista Atalanta. Fischio d'inizio del match alle 15 sul prato verde dello Zini di Cremona.