DIRETTA - Lazio - Bruges 2-1, Immobile trasforma dal dischetto

UEFA Champions League 2020-2021

Lazio - Club Bruges

Girone F - 6ª giornata

Martedì 8 dicembre 2020, ore 18:55

Stadio Olimpico di Roma

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Radu, Patric, Fares, D.Anderson, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; Diatta, De Ketelaere, Lang. A disp.: Horvath, Mechele, Deli, Rits, Okereke, Badji, Dennis, Schrijvers, Krmencik. All.: Clement.

Arbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistenti: Bahattin Duran (TUR) - Tarik Ongun (TUR)

Quarto uomo: Hüseyin Göçek (TUR)

V.A.R.: Abdulkadir Bitigen (TUR)

A.V.A.R.: Mete Kalkavan (TUR)

32' - Provvidenziale Hoedt! L'olandese stacca di testa e toglie il pallone crossato da Diatta per De Ketelaere che era pronto a colpire verso Reina

30' - Lazio che ora è a quota 12 in classifica e si prende la leadership del girone davanti al Borussia Dortmund con 10.

27' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile spiazza Mignolet e riporta in vantaggio la Lazio 2-1

26' - RIGORE PER LA LAZIO! Immobile steso in area e l'arbitro indica il dischetto. Intervento imprudente di Clinton Mata che prende in pieno il piede d'appoggio di Ciro e per il direttore di gara è inevitabile assegnare il penalty

24' - Azione rasoterra del Bruges e bel destro di Vormer dalla distanza, palla altissima e lontana dai pali di Reina

20' - Aggiornamento Flash: Zenit - Borussia 1-0, Lazio-Bruges 1-1. Biancocelesti in questo momento agli ottavi da prima del girone

19' - Immobile e Lazzari in pressing su Mignolet che di piede si salva e conquista anche una rimessa laterale

18' - de Katelaere esplode il destro dal limite, palla che esce di poco alla destra di Reina

17' - Zenit in vantaggio sul Borussia grazie a Driussi, in questo momento la Lazio aggancia il Dortmund in vetta al girone F e sarebbe prima per i risultati negli scontri diretti (CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ZENIT BORUSSIA)

15' - Pareggio del Bruges: conclusione sporca di Lang dal limite, Reina non è perfetto sulla respinta e Vormer si ritrova il pallone sui piedi per insaccare 1-1

13' - Lazio vicina al raddoppio: ancora Correa prova il diagonale, ma Mignolet è attento e blocca sicuro

12' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con El Tucu Correa. Splendida azione di Luis Alberto che entra in area e prova 'interno destro, Mignolet si supera e sulla respinta Correa insacca

10' - Intanto è iniziata anche l'altra sfida del girone tra Zenit e Borussia, risultato ancora sullo 0-0 (CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL MATCH)

8' - Bellissima azione palla a terra della Lazio con una magia di Luis Alberto che fa impazzire il Bruges, il passaggio per Correa è leggermente lungo e Mignolet blocca

7' - La pioggia diminuisce dopo l'acquazzone che si è abbattuto sull'Olimpico qualche minuto prima del match

5' - Lazio che si affaccia in area ospite: cross di Acerbi, Milinkovic svetta sull'avversario e impatta di testa, Mignolet blocca sicuro

4' - Bella iniziativa di Correa che si fa trovare libero tra le linee e cerca la verticalizzazione per Immobile, ottimo il movimento di Kossounou che anticipa e spazza

2' - Progressione di Lazzari sulla destra, Sobol lo stende e scatta subito il primo giallo

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Lazio che attaccherà verso Curva Sud.

PRIMO TEMPO

ORE 18:50 - Squadre in campo sulle note dell'inno della Champions League. Lazio con la maglia per i 120 anni con la banda nera, maglia arancione e pantaloncini neri per i Bruges.

ORE 18:40 - Il tempo non è clemente, pioggia battente all'Olimpico e squadre rientrate in campo. Pochi minuti e la sfida prenderà il via

ORE 18:30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita. Confermate le indiscrezioni della vigilia e gli undici delle due squadre

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Bruges, valido per la sesta giornata del girone F della UEFA Champions League. Tutto in una notte per i biancocelesti che si giocano l'accesso agli ottavi di finale della competizione. Ai ragazzi di Inzaghi basta non perdere per staccare il pass, ma in ballo c'è anche il primo posto del gruppo per cui bisoga fare risultato e sperare che il Borussia Dortmund non vinca contro lo Zenit.

