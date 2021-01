DIRETTA - Lazio - Roma 2-0, ammonito Mancini

Serie A 2020-2021

Lazio - Roma

18ª giornata

Veerdì 15 gennaio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Czyz, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. A disp: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Diawara, Podgoreanu, Perez, Pedro, Mayoral. All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato (sez. di Schio).

Assistenti: Meli - Mondin

IV uomo: Irrati

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Valeriani.

Ammoniti: 11' Milinkovic Savic (L), 20' Radu (L), 33' Mancini (R)

Marcatori: 14' Immobile (L), 23' Luis Alberto (L)

39' - Ancora Lazio con Lucas Leiva che trova il corridoio per Immobile, Ciro non calcia, ma si trovava in offside

38' - Splendida progressione di Luis Alberto e Milinkovic, lo spagnolo cerca Caicedo e Immobile con un colpo di tacco, ma la difesa della Roma chiude bene

36' - Bella azione della Roma con Pellegrini che trova la testa di Dzeko che fa da sponda per Mkhitaryan che calcia, palla sul fondo lontana dai pali di Reina

33' - Ammonito Mancini per un intervento su Luis Alberto

29' - Lancio al bacio di Milinkovic per Immobile che brucia in velocità Mancini, ma la palla rimane un po' dietro e il difensore giallorosso chiude

25' - Uno - due pesantissimo della Lazio, biancocelesti che continuano a impensierire con ripartenze brucianti

23' - GOOOOOOOOOOOOL! Il raddoppio della Lazio, Lazzari brucia ancora Ibanez che vine steso in arrea, Orsato lascia correre e il terzino serve Luis Alberto che di interno destro batte Pau Lopez 2-0

21' - Problemi fisici per Felipe Caicedo, Inzaghi manda subito a scaldare Muriqi

20' - Ammonito Radu per fallo su Villar

17' - Palla sporca in area biancoceleste, contrasto tra Reina e Mkhitaryan e lo spagnolo si salva in qualche modo ma l'assistente assegna il corner

14' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIO CON IMMOBILE, LAZIO IN VANTAGGIO CON IMMOBILE - Clamoroso doppio errore di Spinazzola e Ibanez che sbagliano due volte il tempo e si fanno rubare palla da Lazzari, sul pallone si avventa Immobile che di destro batte Pau Lopez 1-0

13' - Angolo dalla sinistra, serie dei batti e ribatti in area biancoceleste e palla che finisce tra le braccia di Reina

11' - Ammonito Milinkovic Savic, il serbo perde palla e ferma con la mano Mjhitaryan che gli aveva rubato la sfera. Giusto il giallo

9' - STREPITOSA CHIUSURA DI LUIZ FELIPE! Il brasiliano mette una pezza su Mkhitaryan ed evita che l'armeno arrivi a tu per tu con Reina

7' - Ripartenza rapida della Lazio, Luis Alberto trova Immobile che punta Mancini e calcia di destro, conclusione debole che Pau Lopez blocca sicuro a terra

5' - Lazio che usa benissimo le fasce, Lazzari crossa per Marusic e Karsdorp si rifugia in corner. Dal tiro dalla bandierina Pau Lopez smanaccia e allontana

4' - Ancora Lazio che stavolta sfonda a destra con Lazzari e Immobile, il cross per Caicedo che viene chiuso da Veretout

3' - Bella azione della Lazio con Marusic che si invola sulla sinistra, cross mancino su cui Smalling in tuffo allontana di testa

2' - Giallorossi che partono subito con il loro gioco palla a terra, Lazio accorta dietro che prova a rubare palla e ripartire.

1' - PARTITI! Primo pallone giocato dalla Roma

0' - Ci siamo, squadre in campo e schierate tra poco sarà Lazio - Roma. Biancocelesti che attaccheranno verso Curva Nord, giallorrossi che batteranno il calcio d'avvio

PRIMO TEMPO

ORE 20:35 - Con le squadre che stanno per entrare in campo, spazio al violino di Andrea Casta e alla chitarra di Jacopo Mastrangelo. Un'esibizione da applausi e da pelle d'oca

ORE 20:30 - Squadre che rientrano negli spogliatoi. Tutto pronto per il calcio d'inizio

ORE 20:25 - Squadre in campo per il riscaldamento prepartita. Nessuna sorpresa nelle due formazioni con Inzaghi che conferma la formazione di Parma e Smalling che ce la fa nei giallorossi.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Roma, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Un derby attesissimo che si giocherà senza i tifosi sugli spalti, ma la tensione per la posta in palio rimane altissima. Biancocelesti che inseguono e provano ad avvicinare i giallorossi in una stracittadina nell’insolita veste del venerdì.

