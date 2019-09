DIRETTA PRIMAVERA - Sassuolo - Lazio 1-2, Cerbara ristabilisce le distanze

Primavera 1 TIM 2019-2020, 1ª giornata

Domenica 15 settembre 2019, ore 11:00, Stadio Ezio Ricci di Sassuolo



Sassuolo - Lazio 1-1 (37' De Angelis, 45' Mattioli, 50' Cerbara)



Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Shiba, Pilati, Midolo, Aurelio; Marginean, Artioli, Ahmetaj; Manzari, Mattioli, Pellegrini. A disp.: Vitiello, Saccani, Bellucci, Nagy, Pinelli, Steau, Notari, Martini, Mehmetaj, Oddei, Rubino, Manara. All.: Francesco Turrini.

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Franco, Franucci, Kaziewicz, Bertini, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)

Assistenti: Bianchini - D’Angelo



59' - Ancora Lazio pericolosa, cross tagliato di Falbo che pesca Cipriano in area: il colpo di testa del brasiliano diventa un assist per Zilli che si fa anticipare dalla difesa del Sassuolo.



55' - Un cambio per parte. Nella Lazio dentro Zilli al posto di Nimmermeer, nel Sassuolo fuori Shiba e dentro Saccani,



53' - Lazio vicina alla terza rete con un'iniziativa di Czyz, tiro a fil di palo.



50' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Torna sopra la Lazio. Cross insidioso di Czyz dalla sinistra, velo di Nimmermer e pallone che arriva dalle parti di Cerbara, che ha tutto il tempo di controllare e calciare nell'angolino.



46' - Si riparte! Stavolta è il Sassuolo a battere il calcio d'inizio.



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



45'+2 - Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco fra Sassuolo e Lazio. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.



45' - Gol del Sassuolo! Bella azione personale di Pellegrini che punta Cipriano poi mette un cross rasoterra al centro per Mattioli che deve soltanto appoggiarla dentro. Lazio beffata all'ultimo minuto di gioco.



44' - Tiro di Pellegrini che finisce sui piedi di Mattioli, l'attaccante deposita la sfera in rete, ma il guardalinee alza subito la bandierina.



40' - Giallo per Kalaj! Il difensore interviene scomposto su Manzari, poi calcia via il pallone con un gesto di stizza. Ammonito dall'arbitro Frascaro.



37' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! L'ha sbloccata la Lazio con De Angelis, che stacca di testa sul calcio di punizione battuto da Falbo. Esplode la panchina biancoceleste.



35' - A terra Nimmermeer, preoccupazione per lui, deve intervenire lo staff medico. Menichini ne approfitta per dare indicazioni a Czyz.



31' - Si rifà vedere davanti il Sassuolo, Pellegrini raccoglie un pallone sporco in area, Alia in uscita anticipa la sua conclusione evitando guai alla Lazio.



29' - Buon momento per la Lazio, adesso da qualche minuto costantemente nell'area di rigore del Sassuolo.



27' - Calcio di punizione battuto da Minala che prova a piazzare il pallone sul palo del portiere, Turati ben posizionato blocca senza particolari problemi.



25' - Tiro di Falbo dalla distanza intercettato dal braccio di Pilati. Giallo per il numero 5 e calcio di punizione dal limite per la Lazio.



22' - Primo giallo per il Sassuolo: brutto fallo di Manzari su Ndrecka. Ammonizione per il numero 7



20' - Occasionissima Lazio! Bella palla in verticale che pesca Nimmermeer fra le linee, l'attaccante si invola verso la porta di Turati e calcia indisturbato. Tiro troppo centrale.



14' - Partita maschia in mezzo al campo, tanti contrasti in campo fra le due squadre. Gioco interrotto per un fallo di Kalaj su Shiba.



10' - Ancora Sassuolo vicino al gol, cross insidioso di Marginean, non ci arriva di un soffio in spaccata Mattioli, anticipato da un gran intervento di Cipriano.



9' - Pericoloso il Sassuolo, Manzari ha l'occasione per far male ma la difesa biancoceleste si immola a protezione della porta di Alia



5' - Lazio aggressiva in mezzo al campo, decisa nei contrasti. Menichini segue passo passo i suoi e li guida da bordocampo.

4' - Prima occasione per la Lazio, sulla destra si propone De Angelis, che calcia dalla distanza: tiro deviato in corner dalla difesa emiliana.



1' - Partiti! Comincia qui il campionato Primavera 1 della Lazio.

PRIMO TEMPO - Al via il campionato Primavera 1: la nuova Lazio di Menichini riparte da Sassuolo, dove affronterà i padroni di casa allenati da Turrini. Menichini, che in estate aveva provato il 4-3-1-2, si affida al consolidato 3-5-2. Tra i volti nuovi ci sono Cipriano e Ndrecka, entrambi nell'undici titolare, mentre Shehu e Raul Moro sono ancora in attesa del transfer. Riparte dalla Primavera anche l'avventura biancoceleste di Joseph Minala, uno dei 5 fuoriquota inseriti in lista per questa stagione. Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la prima giornata del campionato Primavera 1.

