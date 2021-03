FORMELLO - L'amichevole in famiglia termina 7-2: poker di Correa, Luis Alberto in campo

Un'oretta scarsa di amichevole, una buona sgambata per non perdere il ritmo partita. Si chiude così, con una partita in famiglia contro la Primavera, la settimana di allenamento della Lazio di Simone Inzaghi. La sfida termina 7-2 per la prima squadra, complici le quattro reti segnate da un ispiratissimo Correa, la doppietta di Senad Lulic e l'autogol finale sfortunato di Novella. Per la Primavera invece, vanno in rete Castigliani e Czyz. In attesa del rientro dei nazionali in giro per il mondo, Simone Inzaghi concederà qualche ora di riposo ai suoi ragazzi prima di cominciare a fare sul serio in vista della gara di campionato contro lo Spezia. In campo regolarmente Luis Alberto, dopo alcuni giorni di gestione fisica. Si rivede anche Patric, mentre rimangono ancora a riposo Escalante e Caicedo. Ai box ci sono sempre Fares (distorsione al ginocchio sinistro) e Luiz Felipe (deve recuperare dall'infortunio alla caviglia).

AGGIORNAMENTO ORE 11.26 - Si chiude l'amichevole in famiglia con un autogoal di Novella. Sul cross di Parolo l'esterno prova a intervenire ma il pallone prende una traiettoria maldestra finendo in rete. La seconda frazione si conclude dopo 20 minuti. Termina 7-2 la sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - Sesto gol della Lazio, pokerissimo di Correa. L'argentino ispiratissimo segna con un pallonetto dal limite dell'area che batte Peruzzi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Rientra in campo Raul Moro che era uscito a fine primo tempo per una piccola contusione. Niente di grave per lui che prende il posto di Castigliani. Tra i pali della Primavera ecco Mattia Peruzzi, figlio di Angelo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.14 - Pressione di Czyz sui difensori della Lazio. Il polacco recupera il pallone, poi in area piazza il pallone nell'angolino destro siglando il 5-2.

AGGIORNAMENTO ORE 11.07 - Subito due gol per la prima squadra. Sono ancora Lulic e Correa ad entrare nel tabellino dei marcatori. Assist di Luis Alberto per la rete del Tucu.

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 - Si riparte. Diversi cambi nella Lazio Primavera, si vedono in campo Gabriel Pereira, Shehu e Floriani Mussolini. Fuori Raul Moro e Franco. Nella prima squadra dentro Minala nell'inedita posizione di centrale difensivo al posto di Radu. Furlanetto passa a difendere i pali dei grandi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Termina la prima frazione dopo trenta minuti di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 10.58 - Strepitoso intervento di Furlanetto. Correa se ne va in dribbling, si presenta davanti all'estremo difensore della Primavera e prova a sorprenderlo con un tocco sotto. Con un colpo di reni però riesce a toccare il pallone spedendolo in corner.

AGGIORNAMENTO ORE 10.56 - La ribalta e poi allunga le distanze la Lazio nel giro di pochi minuti. Lulic sugli sviluppi di un corner colpisce di testa indirizzando sul palo. Sulla respinta però non sbaglia. La terza rete invece porta la firma di Correa, che riceve in area e piazza il pallone alle spalle di Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 10.53 - Eccolo il pareggio dei grandi. Stavolta Correa si mette in proprio, calcia da fuori area con convinzione un bolide che si infila nell'angolino dove Furlanetto non può arrivare.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Tante occasioni per Correa e Luis Alberto di pareggiare i conti. Per ora la Lazio Primavera si difende bene e mantiene il risultato, soprattutto grazie all'imprecisione dei grandi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - La Lazio Primavera passa in vantaggio con un tap-in vincente di Castigliani, pescato tutto solo in area di rigore. La formazione dei grandi reagisce con una bella azione manovrata che porta al tiro dalla distanza Andreas Pereira. Traversa e linea a dire di no all'ex Manchester United.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - Ecco le formazioni schierate dai due allenatori.



LAZIO (3-5-2) - Alia; Patric, Musacchio, Radu; Parolo, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Correa. All. Simone Inzaghi.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3) - Furlanetto; Novella, Pino, Franco, Ndrecka; Nasri, Bertini, Czyz; Castigliani, Tare, Moro. All. Menichini.

FORMELLO - Lazio e Lazio Primavera chiuderanno la settimana di allenamenti con una partita amichevole al Mirko Fersini di Formello, nel segno di Daniel Guerini. Qualche ora di riposo poi per i ragazzi di Simone Inzaghi, prima del rientro dei nazionali e di cominciare a fare sul serio per preparare la sfida contro lo Spezia. Calcio d'inizio alle ore 10.30.