FORMELLO - Lazio, Baroni valuta Gigot e Patric: il punto sulla ripresa

FORMELLO - Il problema alla spalla è... alle spalle. Ora c'è da recuperare la forma fisica, la condizione atletica già di partenza era stata influenzata da una preparazione limitata. Domani si deciderà se convocare o meno Gigot contro il Nizza, il reinserimento in lista potrebbe essere pure rinviato visti i giorni di lavoro persi dal francese a causa del trauma contusivo rimediato prima di Fiorentina-Lazio. Il centrale ha saltato la sfida al Franchi, poi anche le due successive gare contro Dinamo Kiev e Torino. Gigot deve ritrovare ritmo e mettere benzina nelle gambe. Le riflessioni di Baroni saranno costanti, il tecnico valuterà quotidianamente quando sarà arrivato il momento giusto per farlo esordire.

La rifinitura di domani pomeriggio, intanto, svelerà le possibili intenzioni del tecnico biancoceleste per la partita con il Nizza. Previste tante rotazioni come già successo contro la Dinamo Kiev: sulla trequarti sperano in una nuova occasione Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, in attacco riposerà uno tra Dia e Castellanos. Dietro Marusic e Pellegrini in vantaggio su Lazzari e Tavares, al centro dipenderà anche da Patric. Lo spagnolo si era fermato nella ripresa di Amburgo per un sovraccarico muscolare: convocato con il Torino, si sta comunque ancora gestendo senza forzare i ritmi in allenamento.