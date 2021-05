FORMELLO - Lazio, Correa recuperato. Quante assenze per Inzaghi...

FORMELLO - Una lista lunghissima di assenti: sul campo non si vedono Patric, Musacchio, Caicedo, Milinkovic e Luis Alberto (gli ultimi due hanno assistito la seduta in ciabatte da bordocampo). Soltanto lavoro in palestra. Acerbi e Immobile invece arrivano sul terreno di gioco quando finisce la seduta dei compagni e iniziano una corsa differenziata: per domani pomeriggio è prevista la rifinitura, si vedrà se parteciperanno alla sfida con il Sassuolo. Il difensore, squalificato con il Torino, aveva riportato nel derby un problema al ginocchio destro. C'è l'Europeo alle porte, almeno il difensore non dovrebbe rischiare. Ai calciatori non in condizione si aggiungono quelli fermati per un turno dal giudice sportivo: oltre a Luis Alberto, Inzaghi non potrà contare su Luiz Felipe e Andreas Pereira.

RIENTRO. Correa è l'uomo recuperato: per lui inizio a parte (esercitazioni con il pallone e allunghi), poi le prove tattiche in gruppo. Il Tucu tornerà a disposizione e probabilmente farà coppia con Muriqi. Dipenderà naturalmente da Immobile. Tutte in ballo le altre scelte: Strakosha viaggia verso la conferma tra i pali, al centro della difesa potrebbe toccare a Parolo, affiancato da Marusic e Radu (recuperato dall'affaticamento muscolare). Sulle fasce Lazzari e Lulic (favorito su Fares), in mezzo - senza Milinkovic e Luis Alberto - rimarrebbero a disposizione Leiva, Escalante, Cataldi e Akpa Akpro. In quattro per tre maglie.