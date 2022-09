FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri recupera un pezzo dall'infermeria

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta in programma, basta la prima sgambata per avere una notizia positiva. Lazzari, fermo dalla sfida all'Olimpico con il Verona, ha recuperato dalla lesione muscolare di primo grado al flessore. L'intero allenamento in gruppo per il terzino, comprese le prove tattiche difensive. Si è rimesso a disposizione e ora si candida a una maglia da titolare contro lo Spezia. Ballottaggio con Hysaj, dipenderà dalle sue condizioni cliniche. Toccherà a Sarri deciderà tra domani e la rifinitura di sabato. Il tecnico deve fare ancora i conti invece con gli acciacchi di Immobile: verrà valutato oggi pomeriggio, si farà un nuovo punto della situazione, vanno considerati i rischi di un rientro affrettato dopo la mini-lesione muscolare accusata in Nazionale prima del doppio impegno contro Inghilterra e Ungheria. Ciro è in fortissimo dubbio per domenica, potrebbe essere risparmiato, gli esami di oggi riveleranno meglio tempistiche e speranze. Oggi durante i test offensivi c'erano Cancellieri da una parte e Pedro dall'altra a muoversi nella sua posizione. L'alternativa è Felipe Anderson nella versione falso nueve (con Pedro largo). Casale è out (lesione all'adduttore), il resto del gruppo ha svolto regolarmente l'allenamento mattutino. Anche Milinkovic (ieri in permesso) e gli ultimi tre nazionali mancanti, Vecino, Hysaj e Gila.