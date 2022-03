FORMELLO - Lazio, giorno di riposo: torna Marusic, Radu riprova

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un giorno di riposo alla rosa, gli allenamenti riprenderanno domani e comincerà la preparazione al derby di domenica. Tornerà a disposizione Marusic, squalificato con il Venezia per il rosso rimediato a Cagliari. Il montenegrino ritroverà il posto da titolare. L'altra fascia è un bel dilemma. Radu è alle prese con una fastidiosa fascite plantare, la settimana scorsa non è mai riuscito ad allenarsi coi compagni per il dolore al tallone. Ci riproverà nei prossimi giorni, prova a strappare la convocazione, ma il romeno - visto il rientro di Lazzari e la prestazione di Patric - ora sembra rincorrere a prescindere. Da giovedì (doppia 10.30 e 15) in poi si capiranno meglio le chance di recupero e le intenzioni di Sarri, pronto a rilanciare l'ex Spal in caso di ulteriori miglioramenti fisici. A centrocampo tenta il ritorno dall'infermeria Cataldi, fermo da Lazio-Porto per uno stiramento al flessore sinistro. Davanti si fanno i conti con la squalifica di Zaccagni, diffidato e ammonito ieri: tridente scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.