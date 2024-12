FORMELLO - Lazio, nuova chance per Noslin. Baroni pensa a un fuori lista...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rotazioni obbligate viste le numerose assenze alla vigilia. Tavares e Vecino sono ai box, il portoghese può provarci per domenica. Poi ci sono gli altri che hanno saltato la rifinitura: Marusic, Pellegrini e Dia, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Il senegalese tenterà il recupero per la sfida di campionato con il Napoli. I forfait sulle fasce dovrebbero spingere Baroni a utilizzare Hysaj come terzino sinistro (Lazzari dalla parte opposta). L'albanese non è nella lista biancoceleste per la Serie A, ma è convocabile in Coppa Italia così come Akpa Akpro e Basic (andranno entrambi in panchina). Al centro della linea a quattro Gigot e Patric, chiuderanno il reparto a protezione di Mandas, scelto dall'inizio per il primo round anti-Conte.

A centrocampo scontato l'impiego di Rovella, squalificato per il match di campionato. Insieme a lui ci sarà Dele-Bashiru, preferito a Guendouzi, pronto a entrare nella ripresa in caso di necessità. Davanti è in pole Noslin, probabilmente centravanti come giovedì scorso contro il Ludogorets: alle sue spalle stavolta dovrebbero muoversi Tchaouna, Pedro e Zaccagni. Castrovilli recuperato per la panchina, manca in campo da più di un mese. Tra i convocati possibile chance per Filipe Bordon, baby 2005 della Primavera.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Bordon, Gila, Romagnoli, Basic, Guendouzi, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Gonzalez, Castellanos. All.: Baroni.