FORMELLO - Lazio, quante opzioni a centrocampo. Altra chance per Gila

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si fa la conta delle energie, più che degli uomini a disposizione. Sarri punta la sfida con lo Sturm Graz potendo attingere dall’intera rosa. L’unico ai box è il giovane Bertini, oggi al gruppo è stato aggregato Floriani Mussolini (oltre a Magro, terzo portiere in Europa League per motivi di lista). Tanti dubbi di formazione, quindi. Scelte da definire domani mattina come confidato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Dubbi in ogni reparto, in attacco il ballottaggio sembra tra Pedro e Felipe Anderson. Zaccagni in pole a sinistra, al centro non è in discussione Immobile.

DECISIONI. A centrocampo i dilemmi maggiori. Cataldi pronto a riprendersi il posto in regia, poi tutti in corsa. Giocherà almeno uno tra Milinkovic e Luis Alberto, Basic spera nel rilancio, finora è stato scelto dall’inizio soltanto contro Bologna e Verona. Anche Vecino naturalmente è in corsa. Dietro nuova chance in arrivo per Gila, in Austria è stato tra i migliori. Potrebbe nuovamente fare coppia con Romagnoli. Sulle fasce Lazzari e Hysaj favoriti vista la botta in testa rimediata da Marusic a Firenze. Il montenegrino si è allenato regolarmente, però dovrebbe partire rifiatare e partire dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Marusic, Patric, Casale, Radu, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.