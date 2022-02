FORMELLO - Lazio, Sarri prepara la Coppa: Milinkovic a riposo

FORMELLO - Il Milan in vista. Gestione del gruppo oggi pomeriggio, domani la rifinitura con le prime e ultime prove tattiche. Sarri prepara i quarti di Coppa Italia di mercoledì, il tempo stringe, ma c'è anche la necessità di non forzare i calciatori protagonisti sabato sera. Milinkovic e Patric rimangono in palestra, non si vedono in campo coi compagni, per entrambi dovrebbe trattarsi di semplice gestione. L'altro assente è Acerbi, il suo forfait invece è certificato, il difensore prova il recupero per la sfida europea con il Porto. Deve ancora smaltire la lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Per i titolari di Firenze parte di sgambata in gruppo prima del rientro negli spogliatoi. Per tutti gli altri anche un lavoro di forza e partitella conclusiva a spazi ridotti (Cabral si è mosso sulla sinistra del tridente). Tra questi Akpa Akpro, tornato da ieri a disposizione dopo aver superato la polmonite causata dal covid.

VERSO MILANO. Domani si comincerà a ragionare sulle scelte di formazione. Cataldi spera di ritrovare la maglia in regia, a centrocampo anche Basic chiede una chance dopo il ballottaggio perso con Luis Alberto nell'ultima di campionato. In difesa dubbio tra Patric e Radu per il posto al fianco di Luiz Felipe, sulle fasce due maglie per Marusic, Lazzari e Hysaj. Stesso discorso in attacco con uno da escludere tra Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Lo spagnolo, rientrato dalla scorsa settimana dall'infortunio al polpaccio, stavolta potrebbe rifiatare.