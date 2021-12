FORMELLO - Lazio, seduta cancellata: confronto nel centro sportivo

FORMELLO - Allenamento cancellato. Era in programma in mattinata, orario di inizio 11.30 circa. Invece niente, è andato in scena un confronto interno, visto il ko di ieri meglio quello che una seduta di scarico con la rosa divisa in due gruppi e con in campo solo i calciatori non utilizzati con il Sassuolo. La Lazio è rimasta al chiuso. Era nell'aria una possibile sfuriata di Lotito, arrabbiatissimo per il rendimento a Reggio Emilia, ma il presidente non avrebbe partecipato alla discussione tra la rosa e Sarri, che invece ha tenuto a rapporto la squadra in palestra dopo la delusione dell'ultima gara di campionato. Era già successo di vivere sgambate in ritardo dopo le sconfitte di campionato, era accaduto soprattutto a seguito della figuraccia di Napoli. La Lazio, in quell'occasione, era arrivata in campo per la sgambata un’ora dopo. Stavolta è stata cancellata, non c'era Lotito ma i toni del tecnico biancoceleste sono stati duri allo stesso modo.

CALCIATORI. Da domani riprenderanno le sgambate in campo, va preparato l'anticipo del prossimo turno con il Genoa. Occhi puntati su Luis Alberto, potrebbe recuperare, si è fermato per un risentimento al flessore della coscia destra, accusato già prima della sfida con il Galatasaray (nonostante l'impiego nei minuti finali). Ieri al Mapei hanno chiesto il cambio Zaccagni e Pedro, non dovrebbero aver rimediato problemi fisici importanti (entrambi al polpaccio). Contusione per l'ex Verona, affaticamento muscolare per lo spagnolo.