FORMELLO - Lazio, seduta con vista sul Feyenoord: Sarri senza tre pezzi

FORMELLO - Due allenamenti per preparare l'esordio europeo con il Feyenoord. Sarri, dopo il giorno di riposo concesso alla rosa, ha ritrovato la squadra senza tre calciatori. Rischiano il forfait Radu e Pedro, potrebbero non essere nemmeno convocati. Lo spagnolo da settimane convive con un problema alla caviglia sinistra, ha sforzato pure contro il Napoli, si valuta se tenerlo a riposo in vista della sfida di domenica con il Verona. L'altro assente del pomeriggio è Cancellieri, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare, probabilmente si riaggregherà nella rifinitura di domani. Vanno definite le scelte di formazione, Sarri pensa al turnover da applicare in Europa League per risparmiare i calciatori finora più impiegati. In porta dovrebbe rivedersi Maximiano, fuori dall'errore immediato commesso alla prima giornata con il Bologna. Nuova chance per il portoghese. In difesa chiedono spazio Gila e Casale, almeno uno dei due permetterà a Patric o Romagnoli di rifiatare.

INDICAZIONI. Stesso discorso per Hysaj, pronto a prendere il posto di Lazzari o Marusic. Il montenegrino oggi ha svolto la seduta con la testa fasciata a causa dello scontro areo di sabato con Lozano. A centrocampo uno tra Cataldi e Marcos Antonio in regia, il primo ha ricevuto un turno di stop dal giudice sportivo e per questo potrebbe essere sfruttato anche giovedì, ma Sarri potrebbe utilizzare il brasiliano per un rodaggio pre-campionato. Molti dubbi sulle mezz'ali, si giocano il posto Luis Alberto, Basic e Vecino. In attacco, senza Pedro e con Cancellieri acciaccato, si va verso il solito tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.