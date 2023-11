FORMELLO - Lazio, seduta di scarico post Bologna: il programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rientro immediato a Formello dopo la sconfitta contro il Bologna. La Lazio nella notte ha dormito nel centro sportivo e i giocatori questa mattina sono scesi in campo alle 11:30 per la consueta seduta di scarico. Sul prato si sono visti i calciatori che non sono stati utilizzati al Dall'Ara o che hanno avuto poco minutaggio da subentrati. Per tutti gli altri, invece, lavoro in palestra. Da domani inizierà la preparazione per la prossima partita di Champions League. Sarri riflette sulle possibili scelte di formazione: può tornare Vecino in cabina di regia con Kamada centro destra. Nuove valutazioni verranno fatte in attacco, in particolare su Ciro Immobile che pensava già di giocare dall'inizio contro il Bologna. Rimane da valutare Marusic, uscito ieri a inizio secondo tempo per un problema alla caviglia (Sarri ha parlato di un taglio vicino al tendine). Verrà valutato: viste le condizioni potrebbe essere risparmiato per il derby. L'unico sicuro ai box rimane Casale per una lesione muscolare.