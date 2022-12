Immobile, Lotito: "Per me è un figlio". E sul futuro da dirigente...

TUTTOmercatoWEB.com

Il legame tra Immobile e la Lazio è indissolubile. Nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha sempre dimostrato affetto, ma soprattutto rispetto per questa maglia e per ciò che rappresenta. A suon di gol sta scrivendo pagine di storia bellissime, consacrandosi come l’eroe moderno, idolo e fonte d’ispirazione di molti bambini. La Lazio gli è entrata dentro, non riesce a immaginare un futuro che non sia nella Capitale e con l'aquila sul petto e le parole rilasciate qualche giorno fa, in occasione del lancio di Starks, ne sono la prova: “In questo momento mi sto focalizzando soprattutto su quello che sto facendo in campo e quello che posso dare, visto che sono il capitano, a questa società anche dopo se a loro farà piacere ovviamente”. Dichiarazioni forti che non hanno lasciato indifferente il presidente Lotito, anzi. Il bomber è il suo orgoglio e con grande contentezza ha accolto le sue intenzioni. Queste le dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero: “Per me Ciro è già un dirigente, un consigliere, un figlio, il capitano, il simbolo biancoceleste del presente e del futuro. Non molla mai, incarna il nostro spirito. Ci darà tantissime soddisfazioni ancora prima di smettere con il calcio giocato".

